Giorgia, la volpe golosa in spiaggia a Villasimius: “Ha divorato il mio pacchetto di crackers”

È scesa per un sentiero immerso nei cespugli, sino ad arrivare con le zampette sulla sabbia di porto Sa Ruxi a Villasimius. Una volpe in cerca di cibo, un fatto che capita di frequente ma che, ogni volta, riesce ad emozionare i vacanzieri. Stavolta è toccato a Maurizio Cossu, parrucchiere 49enne di Sestu: “Sono qui in vacanza per dieci giorni, ieri stavo andando via dal mare quando ho visto la volpe che cercava del cibo”. Senza nessun timore, il quarantanovenne si è avvicinato all’animale: “Mi ha colto comunque impreparato, avevo solo un pacchetto di crackers all’acqua. La volpe non ha mangiato subito, prima ha fatto un giretto, ma alla fine se li è divorati”. È la natura, bellezza.

