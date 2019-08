All’aeroporto di Elmas con un passaporto falso, nigeriano in manette

È stato beccato dentro l’aeroporto di Elmas e, quando gli è stato chiesto di mostrare i documenti, ha tirato fuori un passaporto e una patente di guida falsi, a nome di un fantomatico Richie Smith Duncan nato nel 1977 a Tottenham, nel Regno Unito. Gli agenti della polizia di frontiera aerea, nel giro di pochi minuti, hanno scoperto che quella era solo carta straccia, e hanno arrestato l’uomo, uno straniero nato in Nigeria, per il reato di possesso e fabbricazione di documenti di identità falsi. Su disposizione del magistrato di turno è stato trattenuto presso gli uffici della polizia di frontiera in attesa del processo per direttissima.

