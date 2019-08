Sos per un pitbull femmina a Cagliari: “È dolcissima e gira in via Is Mirrionis, di chi è?”

Gironzola da ieri pomeriggio in via Is Mirrionis. Qualcuno le ha dato da mangiare, ma del proprietario nemmeno l’ombra. Sos animali a Cagliari, stavolta tocca a un pitbull femmina. L’appello di una nostra lettrice, Alessandra: “È molto buona e sta in via Is Mirrionis all’altezza del numero 97 da ieri pomeriggio, cerchiamo la padrona che a detta di residenti della zona probabilmente abita nelle vicinanze”. Chiunque potesse fornire informazioni utili per il cane può chiamare Alessandra al numero +393280283367 .

