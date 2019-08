A 150 all’ora non si ferma all’alt della polizia: in auto c’era la droga Giovane denunciato a sanzionato dalla stradale

Non si è fermato all’alt della polizia stradale sfrecciando a 150 chilometri all’ora con la sua auto, bloccata, però, subito dopo dagli agenti, che all’interno vi hanno trovato droga e bilancini. Il giovane, 22 anni, senza precedenti, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli è stata sequestrata anche la partente di guida in attesa della sospensione da parte del prefetto e gli sono state contestate le violazioni amministrative per il superamento dei limiti di velocità e per non aver ottemperato all’intimazione all’alt.

La vicenda è accaduta lungo la Statale 131, nei pressi di Paulilatino, la mattina di mercoledì scorso, vigilia di Ferragosto.

Durante i previsti servizi di prevenzione generale e controllo del territorio da parte della polizia, due agenti della stradale impegnati col telelaser al controllo della velocità hanno intimato l’alt ad una Fiat 500 di color rosso, che viaggiava ad una velocità di circa 150 chilometri orari. Il conducente, però non si è fermato. E’ stata allertata un’altra pattuglia della polizia stradale, che ha fermato il veicolo del fuggitivo in sicurezza all’interno di una piazzola, a pochi chilometri di distanza dal punto di rilevamento della velocità.

Il giovane autista è stato sottoposto a controlli e così la sua auto sulla quale gli agenti della polizia stradale hanno trovato 140 grammi di sostanza stupefacente “derivato della canapa indiana” e vari oggetti per il confezionamento della stessa, tra i quali un rotolo di pellicola per alimenti, micro contenitori e due bilancini di precisione.

