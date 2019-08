In tre occupano una casa cantoniera delle Ferrovie a Decimomannu: segnalati all’autorità giudiziaria

Hanno occupato, da chissà quanto tempo, una casa cantoniera di proprietà delle Ferrovie dello Stato a Decimomannu. La loro presenza – un uomo e una donna, parenti, e uno straniero regolare – è stata notata dagli uomini della polizia ferroviaria durante una serie di controlli svolti nella settimana di Ferragosto. Per tutti è tre è immediatamente scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria per occupazione abusiva. Intanto, sono stati 453 i controlli svolti dagli agenti nei giorni più “caldi” dell’estate 2019 in tutta l’area ferroviaria dell’Isola: in campo il personale della Polfer di Cagliari, di Oristano, Iglesias e Chilivani e delle sottosezioni di Sassari e Olbia. Tre le multe staccate, due delle quali legate a questioni di sicurezza ferroviaria. Cinquantacinque le pattuglie impiegate, sei delle quali a bordo treno nelle stazioni e 10 di scorta ai convogli ferroviari.

Le attività sono state supportate da metal detector, apparati radio e smartphone di ultima generazione che hanno consentito in maniera celere il controllo dei documenti.

