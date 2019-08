Quartu, beccato il ladro che ha svaligiato il “Giorgia Cafè”: è un 46enne pregiudicato

Ha un volto e un nome l’autore del furto avvenuto il sei agosto, di notte, al “Giorgia Cafè” di via Marconi. Casteddu Online vi ha raccontato, in esclusiva, tutti i dettagli, anche grazie alla testimonianza della titolare, Giorgia Dessì. La trentaduenne aveva consegnato i filmati, nei quali si vedeva chiaramente il volto del ladro, alla polizia: “Era entrato da una finestra sopra il bagno e aveva rovistato tra i documenti contabili e amministrativi. Tra fondo cassa e mance aveva rubato circa 350 euro, più un cellulare Samsung J6 Plus sprovvisto di scheda”, e aveva pure “bevuto due birre Corona, una Coca Cola e un succo di frutta”. E, proprio grazie alle registrazioni video, la polizia è riuscita a rintracciare il malvivente: si tratta di un 46enne di Quartu Sant’Elena, pregiudicato. L’uomo ha ammesso di aver commesso il furto ed è stato denunciato a piede libero.

