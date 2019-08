Nel market della droga anche una bomba

(ANSA) - CAGLIARI, 17 AGO - Poteva essere letale la bomba artigianale sequestrata dai carabinieri della Stazione di San Bartolomeo in una abitazione del quartiere Sant'Elia a Cagliari.

Arrestate due persone e ricercata una terza, che nascondeva nella propria abitazione l'ordigno. In manette sono finiti Andrea Magro, di 34 anni, e Giuliano Fois, di 50. Nel blitz sono state sequestrate anche 20 dosi di cocaina. I carabinieri si sono appostati nella zona di via Schiavazzi e hanno notato uno strano via vai di persone. Vista la situazione sono intervenuti per bloccarli: il 50enne e il 34enne sono stati immobilizzati, la terza persona, dopo aver spinto i carabinieri, è riuscita a fuggire. Sono scattate una serie di perquisizioni domiciliari e personali che si sono concluse con il sequestro di 19 dosi di cocaina e 30 grammi di sostanza da taglio. A casa del fuggitivo è stata trovata una bomba artigianale composto da un contenitore cilindrico che conteneva 40 grammi di polvere pirica. I due arrestati adesso si trovano uno ai domiciliari e uno in camera di sicurezza in attesa del processo.(ANSA).