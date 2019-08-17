Cagliari, droga e una bomba nascoste in casa: coppia di spacciatori arrestata a Sant’Elia

S. ELIA: ARRESTATI SPACCIATORI CHE DETENEVANO UNA BOMBA
UN BLITZ IN UN TORRIDO POMERIGGIO DI AGOSTO PER SMANTELLARE L’ENNESIMA CELLULA DI SPACCIO NEL QUARTIERE S.ELIA: ARRESTATE DUE PERSONE, SEQUESTRATA DROGA, SOSTANZA DA TAGLIO, BILANCINI DI PRECISIONE, MATERIALE PER IL CONFEZIONAMENTO DELLE DOSI E UNA BOMBA ARTIGIANALE CON POLVERE PIRICA DEFLAGRANTE. E’ QUESTO, IN ESTREMA SINTESI, IL RESOCONTO DI UN’OPERAZIONE CONDOTTA DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI S. BARTOLOMEO DELLA COMPAGNIA DI CAGLIARI. RIPERCORRIAMO L’EVOLUZIONE DEGLI EVENTI. I CARABINIERI DOPO ESSERSI APPOSTATI IN VIA SCHIAVAZZI SI ACCORGONO DI UN VIA VAI DI ASSUNTORI DI DROGA CHE FANNO ACCESSO NEL PALAZZO GARIAZZO, E’ IL SEGNALE CHE GLI SPACCIATORI SONO ALL’OPERA, OGNUNO CON IL PROPRIO RUOLO: CHI FA LA VEDETTA, CHI CONTRATTA CON IL TOSSICO, CHI DETIENE LA DROGA, SECONDO LA FILIERA PIU’ VOLTE SMANTELLATA DAI CARABINIERI DALL’INIZIO DELL’ANNO. SCATTA IL BLITZ, VENGONO FERMATI DUE SOGGETTI, UN TERZO, DOPO AVER SPINTO UNO DEI MILITARI, RIESCE A DARSI ALLA FUGA NEL DEDALO DEGLI EDIFICI. I DUE SOGGETTI, UN 50ENNE E 34ENNE, VENGONO IMMEDIATAMENTE AMMANETTATI. LE PERQUISIZIONI DOMICILIARI EFFETTUATE ANCHE NELL’ABITAZIONE DELL’UOMO IN FUGA DANNO RISCONTRO AI MILITARI CHE RINVENGONO COMPLESSIVAMENTE 19 DOSI DI COCAINA, 2 BILANCINI DI PRECISIONE, GR. 30 DI SOSTANZA DA TAGLIO DEL TIPO MANNITOLO, VARI RITAGLI PER IL CONFEZIONAMENTO DELLA SOSTANZA STUPEFACENTE, 2 BOCCETTE DI METADONE, 1 ORDIGNO ESPLOSIVO ARTIGIANALE IDONEO ALLA DEFLAGRAZIONE COMPOSTO DA UN CONTENITORE DI PLASTICA DI FORMA CILINDRICA CON ALL’INTERNO PIU’ DI 40 GRAMMI DI POLVERE PIRICA, CHE SE ATTIVATO SAREBBE STATO LETALE. I DUE FERMATI SONO STATI TRADOTTI UNO AGLI ARRESTI DOMICILIARI E L’ALTRO NELLE CELLE DELLA CASERMA DI VIA NUORO IN ATTESA DELLA DIRETTISSIMA. LE INDAGINI NON SI FERMERANNO, SOPRATTUTTO PER APPROFONDIRE LE DINAMICHE SOTTESE AL CONFEZIONAMENTO DELLA BOMBA.
L'articolo Cagliari, droga e una bomba nascoste in casa: coppia di spacciatori arrestata a Sant’Elia proviene da Casteddu On line.
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