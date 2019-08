Gigantesca scia luminosa nel cielo della Sardegna, forse un meteorite: “Come un bolide vicinissimo: bagliore meraviglioso”

Gigantesca scia luminosa nel cielo della Sardegna, forse un meteorite: centinaia di segnalazioni al nostro giornale. Nella notte, il cielo della Sardegna è stato illuminato da una spettacolare “luce infuocata”: come una enorme palla di luce, vista da Cagliari a Sassari, da Sanluri a Mogoro. Intorno alle 22,30 il cielo è stato solcato dallo strano fenomeno: tutti a guardare all’insù, nella notte post Ferragosto, e a chiedersi di cosa si trattasse perchè non poteva essere un’allucinazione.

Tam tam anche sui social network: “L’ho vista a Medau Su Cramu, al parco di Molentargius, sembrava che cadesse direttamente in giardino”, racconta Silvia Deiana. “Volevo segnalarvi una scia infuocata attraversare il cielo,verso le 22.30! Un qualcosa di molto strano,impossibile da fotografare per la sua super velocità! Chissà….di cosa si sarà trattato?”, si chiede la nostra lettrice Veronica Muggironi. “Vista in diretta , una fortissima e intensa luce sul verdino…e poi mentre cadeva ha preso fuoco, erano visibili proprio le fiamme …nessun boato, ero ad Assemini davanti alla caserma dei carabinieri e come me decine di persone …”, racconta invece Kewim Amstaf. “Confermo ! Vista all altezza di uras, è stato impressionante .. e a dir la verità alcuni secondi di spavento .. mai vista una roba del genere”, dice Mauri Fenu. “Vista…direi che vale almeno 5 desideri”, commenta Anis Lauris. “Vista ad Alghero direzione Bosa , ho pensato ad un razzo lanciato da una barca ???”, spiega Giommaria Derudas. “Vista anche a Villasimius…. Bagliore meraviglioso”, la migliore descrizione coniata da Annafranca Quarto. E voi, l’avete vista? L’avete fotografata?

