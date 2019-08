“Salvini vuole ritirare la crisi con Di Maio premier”: nuovo accordo M5S-Lega o governo M5S-Pd? Sono i due scenari di una crisi che riserva ogni giorno soprese. Oggi l’ultima indiscrezione: Salvini sarebbe pentito e pronto a offrire ponti d’oro all’alleato Di Maio, offrendogli addirittura il ruolo di premier? Voci provenienti con insistenza dal Pd, con Renzi che dice: “Salvini è impaurito, ora è pronto a tutto”. E tutto è effettivamente ancora possibile sino a martedì, quando in Senato si discuterà sulla fiducia a Conte e sarà proprio Conte a prendere la Parola. E mentre il Pd propone un “contratto alla tedesca” in mattinata col M5S, ma poi in serata Zingaretti dice no a “un governo di corto respiro”, c’è chi assicura che l’alleanza gialloverde possa non essere conclusa. Di Maio, in vacanza, assicura: “noi non molliamo, soprattutto adesso!”.

L'articolo “Salvini vuole ritirare la crisi con Di Maio premier”: nuovo accordo M5S-Lega o governo M5S-Pd? proviene da Casteddu On line.