Brutto incidente a Sinnai: l’auto vola giù nel fossato, una donna in gravi condizioni. Anche i carabinieri sul luogo del sinistro: una donna di 55 anni è rimasta gravemente ferita dopo che la sua auto è finita in una scarpata a Sinnai, in via Lentischio. Sul posto è intervenuta poi anche l’elisoccorso, che d’urgenza ha trasportato la donna ferita in ospedale a Cagliari, al Brotzu. Sono in corso accertamenti sulla dinamica da parte dei vigili urbani di Sinnai.

