La rabbia di Michela: “Mi hanno rubato le infradito al Poetto di Quartu, sono dovuta andare via scalza”

È andata al mare, nel tratto quartese del Poetto, per trascorrere qualche ora di fresco e fare un bel bagno. Non si sarebbe mai immaginata, però, di dover andare via dalla spiaggia scalza. Invece, stando al suo racconto, è andata proprio così: Michela E., 27enne residente nell’hinterland di Cagliari, quando è tornata al suo asciugamano, “nel tratto di spiaggia libera dove c’è la torre rovesciata”, si è accorta che mancava qualcosa. “Le mie infradito, blu e con i brillantini, molto ma molto carine. Sono di marca, le ho pagate dodici euro”, spiega la giovane, che ha deciso di contattare la nostra redazione per raccontare il fatto. Nessuno, a quanto pare, ha visto nulla: il ladro avrebbe agito rapidamente, senza preoccuparsi più di tanto della presenza di altri bagnanti. “Erano le quattordici, c’era gente in spiaggia. Ho chiesto a tutti se avessero visto qualcosa, ma nulla”, afferma, sconsolata, la ventisettenne.

“Si tratta di un paio di infradito carine ma nemmeno troppo costose, non pensavo che ci fossero persone che potessero arrivare a tanto. Anzi, non pensavo proprio che potessero esserci delle persone così miserabili”. La 27enne confessa che “non farò nessuna denuncia per furto, ormai chissà dove saranno state portate le mie infradito così carine. Per fortuna ho dovuto camminare scalza sino alla mia automobile”.

