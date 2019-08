Fuori strada con auto, grave una 55enne

Grave incidente stradale nel pomeriggio a Sinnai. Una donna di 55 anni ha perso il controllo della propria auto, una Citroen C3, ed è finita fuori strada in una scarpata. La ferita è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. L'incidente è avvenuto in via Lentischio. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco, la polizia municipale e i carabinieri. La donna è stata trasportata in gravi condizioni al Brotzu dove è stata ricoverata.