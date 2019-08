Baressa in lacrime per Giancarlo Vinci, il 70enne morto travolto dal trattore

Forse una manovra sbagliata, forse un improvviso “imbizzarrimento” del trattore. Giancarlo Vinci, settantenne residente a Baressa, nell’Oristanese: ecco chi è la vittima del tremendo incidente avvenuto nelle campagne del paesino sardo (qui il primissimo lancio della notizia su Casteddu Online). È rimasto schiacciato dal suo stesso trattore, purtroppo mortalmente. Inutili i soccorsi da parte del 118, al loro arrivo l’uomo era già morto. Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Mogoro, per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti. Vinci era molto conosciuto in paese, sia per il suo lavoro nei terreni agricoli sia per la sua occupazione principale, quella di rappresentante di commercio di servizi per aziende commerciali. Anche oggi, come tante altre volte, si era recato in uno dei suoi terreni per coltivarli e per curarli. Ma qualcosa è andato storto, e una delle ruote del trattore non gli ha lasciato scampo. Grandissima la commozione in paese, la notizia della sua morte si è divulgata velocemente.

