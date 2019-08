Dinamo Sassari inizia ritiro ad Aritzo

Al via la preparazione della Dinamo Sassari in vista del prossimo campionato di serie A di Basket. Come per il Cagliari Calcio, la meta prescelta per il ritiro è Aritzo, in piena Barbagia.

"Siamo felici e onorati di avere qui la Dinamo per l'inizio della preparazione alla sua nuova stagione - ha detto il sindaco Gualtiero Mameli - e per questo ringraziamo il Club e il suo presidente, che già all'indomani della storica vittoria del triplete ci avevano onorato di una graditissima visita". "Ringrazio l'amministrazione comunale e tutta la comunità di Aritzo - ha detto il presidente della Dinamo Stefano Sardara - che ha intrapreso un percorso illuminato e azzeccato, perché il turismo sportivo sta diventando uno dei maggiori attrattori per far conoscere le bellezze delle realtà locali, come già ampiamente sperimentato nel resto d'Italia e in Europa". Il presidente Sardara ha anche lanciato un appello per la costruzione di un campo da pallacanestro ad Aritzo.

Il direttore generale del Banco di Sardegna Giuseppe Cuccurese ha ricordato che si sta "lavorando molto per rivitalizzare le zone interne non solo per la parte del turismo rurale ma anche per tutti gli aspetti di un segmento che si allarga allo sport, alla cultura, all'arte e alla buona cucina in un percorso di valorizzazione e promozione a 360 gradi".

"In un periodo in cui i giocatori fanno molta fatica, con un grande dispendio di energie per la preparazione atletica, ritrovarsi in un posto in cui sono attorniati da tanta ospitalità e affetto è davvero importate - ha concluso il coach Gianmarco Pozzecco - Non posso che ringraziarvi per l'umanità, la simpatia e l'affetto con cui ci avete accolto".