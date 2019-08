Ci sono pure i “classici” maxi sacchi neri, tutti rigorosamente stracolmi di rifiuti, in via Segrè a Quartu, proprio nella strada dietro il maxi centro commerciale a pochi metri di distanza dal confine con Quartucciu. Completano l’opera “horror” altre buste e cassette di legno. Tutto abbandonato e tutto piazzato, con una precisione quasi scientifica, in modo da formare un maxi immondezzaio ovviamente abusivo. Le fotografie sono state girate alla nostra redazione dal consigliere comunale di Cagliari Pierluigi Mannino (FdI). E il parallelismo con il sistema di raccolta dei rifiuti porta a porta – non visto di buon occhio da tutti i cagliaritani e tra le “grane” principali per il neo sindaco Paolo Truzzu – c’è, almeno stando alle dichiarazioni di Mannino: “Evidentemente, vista la situazione in via Segrè, il sistema porta a porta non funziona così bene nei dintorni di Cagliari”, afferma. “Forse il problema è il sistema prescelto, tra mastelli e quant’altro”.

“Un sistema”, attacca il consigliere comunale, “che non tiene conto delle esigenze dei cittadini”.

L'articolo Immondezzaio dietro il centro commerciale a Quartu: “Porta a porta sbagliato anche nell’hinterland di Cagliari” proviene da Casteddu On line.