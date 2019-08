Super caldo sahariano in agguato sulla Sardegna, ritornano i picchi di 40 gradi

Weekend ferragostano piacevole, prima di una nuova ondata di caldo: le previsioni meteo annunciano per domani, sabato 17 agosto, una giornata all’insegna di temperature gradevoli, incipit di un finesettimana indenne dall’arsura africana della settimana scorsa. Secondo i meteorologi de iLMeteo “sia sabato sia domenica la situazione sarà piuttosto tranquilla, anche se non mancherà qualche nube di passaggio soprattutto sulle regioni settentrionali”. 3BMeteo concorda: grazie all’alta pressione delle Azzorre avremo “caldo normale fino al weekend”. Ma l’afa è nuovamente in agguato: “Un’onda sahariana darà il via ad una nuova fiammata rovente di matrice nordafricana sull’Italia, specie al Centro-Sud”. Vediamo quando.

La mattina di sabato sarà caratterizzata un po’ ovunque dalla presenza di nubi cumuliformi; tuttavia le precipitazioni dovrebbero essere nulle o al massimo brevi e scarse. Nel pomeriggio miglioramenti soprattutto al Sud, per un finale di giornata dal cielo azzurro e soleggiato. Si prevedono temperature in lieve aumento rispetto a ieri. E ancora di più domenica, quando i venti caldi del Nord Africa torneranno per una nuova ondata di afa attesa per l’inizio della prossima settimana. Super caldo in arrivo: le temperature “Già da lunedì si toccheranno valori massimi fino a 34/36°C sulle centrali tirreniche, Emilia Romagna e Puglia”, scrive 3BMeteo. Gradualmente le temperature saliranno “tanto che entro la metà della settimana si potranno raggiungere punte di 36/38°C sugli stessi settori”. iLMeteo prevede “fino a 40°C nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia e fino a 38°C su gran parte delle nostre regioni meridionali e nelle aree interne del Centro, soprattutto in Toscana e in Umbria”. Clima più mite al Nord dove i valori resteranno contenuti (interno ai 33° di massima), grazie anche anche ad alcuni temporali in arrivo soprattutto sulle Alpi.

