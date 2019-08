Il video è diventato super virale, da Facebook a Instagram – dove è stato ‘posizionato’ nelle stories -. Shiskina Liubov, “modella russa”, ha scritto il suo amore per un tale Miguel nel posto sbagliato, una delle rocce dell’isola di Mortorio, a La Maddalena. A riprendere il fatto e a pubblicare il filmato, tra gli altri, anche “L’Eco di Barbagia”. “Si chiama Liubov Shiskina e pare sia una nota “modella” russa. In vacanza sull’isola di Mortorio ha ben pensato, di farsi un video selfie dopo aver pasticciato una roccia per il suo Miguel”. Per vedere il video basta cliccare qui .

L'articolo Sardegna, “modella russa pasticcia una roccia con frasi d’amore e si fa un video-selfie” proviene da Casteddu On line.