Peluche di una ragazzina rubato a Quartu: “Rischia di restare traumatizzata, anch’io offro 500 euro di ricompensa”

Il peluche rubato dall’automobile dei genitori di Jacqueline, 15enne austriaca in vacanza a Quartu Sant’Elena? “Su di lei potrebbe avere degli effetti devastanti, c’è il rischio che questo trauma la segni a lungo”. Ad affermarlo è Tiziana Frongia, dottoressa cagliaritana specializzata in olistica e oculistica. Sessantasette anni, anche lei ha letto l’appello disperato del padre della giovane: “Il pupazzetto gliel’ha regalato il nonno, poi è morto, è l’unico ricordo che ha di lui. Mia figlia non parla e piange continuamente, offro cinquecento euro a chiunque ci riporti il tigrotto”. E la Frongia ha deciso di sposare in pieno la causa: “Offro anch’io cinquecento euro, voglio anche difendere l’immagine della nostra Sardegna, non tutti sono delinquenti e chi compie atti simili la deve finire”. La nostra redazione ha girato a Tiziana Frongia i contatti del turista austriaco.

