Poker di incendi in Sardegna, fiamme “maledette” a Villacidro, Sarule, Ittiri e Perdasdefogu

Mentre a Pula si contano i danni legati al doppio incendio “choc” di ieri – appurata l’origine dolosa, ci sono delle indagini in corso – l’Isola si trova a dover fare i conti, anche dopo Ferragosto, con la piaga dei roghi. Fiamme a Villacidro in località Perda Massa, a Perdasdefogu nella zona di Sa perda sa figu. Fuoco anche a Ittiri, in località Tomoddi e a Sarule, nell’area di Schina Varvaginos. Il Corpo forestale è ancora una volta in prima linea per cercare di domare le fiamme, e ha inviato tutti i suoi elicotteri antincendio sopra le zone colpite dal fuoco. In tutte gli incendi è presente sul posto una pattuglia del Corpo forestale che coordina le operazioni di spegnimento attraverso il proprio D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) .

