Lite in famiglia a Nuxis, senegalese minaccia i carabinieri con un bastone di ferro: arrestato

I vicini hanno sentito quelle urla disumane e hanno chiamato subito il 112: “Aiuto, intervenite subito”. Quando sono arrivati in una via di Nuxis, i carabinieri della compagnia di Santadi hanno subito capito cosa stava succedendo: una lite familiare. Un uomo, un ambulante 29enne di origine senegalese e con precedenti, è uscito dalla porta di casa con una mano sanguinante e brandendo un bastone in ferro, col quale ha minacciato i militari. Vista la situazione di pericolo – l’uomo era molto agitato – i carabinieri hanno chiamato rinforzi. Sul posto sono giunti i loro colleghi della compagnia di Carbonia e del personale medico. Solo a quel punto sono riusciti a immobilizzare il ventinovenne, che è però riuscito a sferrare un calcio contro una delle auto dei militari, danneggiandola. Ferito, è stato accompagnato all’ospedale Sirai e, dopo le cure, è stato arrestato per i reati di resistenza, violenza e minacce aggravate a pubblico ufficiale.

Presto sarà davanti a un giudice del tribunale di Cagliari per il giudizio con rito direttissimo.

