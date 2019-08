Ferragosto boom per gli agriturismi sardi: “Con 50 euro pancia piena e relax”

Ferragosto boom per gli agriturismi della Sardegna. In molti hanno optato per un pranzo in mezzo alla natura, lontano dal mare e dalla confusione delle spiagge. Anche in provincia di Cagliari si registrano buoni numeri da tutto (quasi) esaurito, incluso ad Assemini. Il menù è accattivante e spazia tra le tipiche specialità di terra e di mare del territorio. Giusto per ricordare, oltre ai salumi e prosciutti nostrani, troviamo la burrida cagliaritana, il polpo, la zuppa di frutti di mare. Si passa ai malloreddus alla campidanese e le trofiettte all’astice. Immancabile il porcetto locare arrosto e la grigliata di seppie e gamberoni rossi del mediterraneo. Pinzimonio, frutta e dolci tradizionali, più vini. Il prezzo medio? 50 euro. Il Ferragosto a chilometro zero affascina non solo i cagliaritani ma anche tanti turisti che hanno deciso di trascorrere una giornata diversa alle porte di Cagliari.

