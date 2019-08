L’emergenza e la paura sono durate per quattro giorni. È stato ritrovato sano e salvo il 55enne scomparso da Quartu Sant’Elena: l’uomo si era allontanato in piena notte dalla sua abitazione. Moglie e figli avevano denunciato l’allontanamento alle Forze dell’ordine. Tanta la preoccupazione, anche perché l’uomo è invalido. “È ritornato a casa sano e salvo, un po’ provato ma fuori pericolo”, così una delle figlie, che ha subito contattato la nostra redazione per dare la bellissima notizia.

L'articolo Quartu, fine della paura: ritrovato sano e salvo il 55enne scomparso proviene da Casteddu On line.