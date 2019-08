Cagliari, tamponamento in via Roma: una sedicenne finisce all’ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio in centro a Cagliari. Una 22enne cagliaritana alla guida di una Nissan micra ha tamponato una 52enne di Cagliari che con la sua Audi Q2 si era fermata a dare la precedenza ai pedoni nelle strisce pedonali della via Roma all’angolo con la via Porcile. La conducente della Nissan con la sua passeggera, una 16enne di Cagliari, sono state soccorse da un’ambulanza del 118 e trasportate al Pronto Soccorso dell’Ospedale Marino con assegnato codice verde. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.

