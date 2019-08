I Bus notturni a Cagliari: un servizio pubblico essenziale per tutti i cittadini, non solo per la “movida”

Il CTM ha giustamente ampliato l’offerta dei propri servizi, compresi

gli orari notturni anche delle linee urbane, Lo ha fatto certamente

per venire incontro alle esigenze della generalità dei cittadini, non

solo per quelli che andando tutti i giorni nelle strade della ”

movida” hanno qualche grado in più nelle vene e quasi non si reggono

sulle proprie gambe.

Il ” Comitato bus notturni per Cagliari

Metropolitana ” – chi saranno mai ? – protesta e se la prende anche

con il Comune, capoluogo metropolitano, che non fa attivare il

servizio bus notturno totale, adducendo motivi di incolumità per chi

non sa regolarsi nell’alzare il “gomito”, sopratutto giovani e

giovanissimi, che eccedono anche in altre pratiche vietate e

perseguite a termine di legge. Oltretutto, sostengono in maniera

disinvolta quelli del Comitato ” il servizio notturno incentiva i

consumi nei locali “, dandosi evidentemente e inconsciamente la ” zappa sui piedi”.

Non leggono gli articoli, non vedono le immagini, non ascoltano gli

avvertimenti che ogni giorno vengono diffusi sui danni dei ” consumi”

nei confronti dei ” consumatori” ? Ecco,proprio per questo bene fa CTM

a limitare gli orari notturni e bene farebbe chi altro di competenza a

limitare e a vietare i facili ” consumi “.

Marcello Roberto Marchi

