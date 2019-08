Trecentottantanove persone identificate, 164 veicoli controllati – con un’auto sottoposta a fermo amministrativo e un’altra sequestrata – sei chili di droga finiti sotto chiave e quindici persone arrestate – cinque delle quali per tentato furto, tre per spaccio di droga e altre tre per lesioni – e dieci persone denunciate. Sono questi i numeri legati alle prime tre settimane di operazione “estate sicura”, imbastita dalla questura di Cagliari sia nel capoluogo sia nei Comuni turistici dell’hinterland. Collegamento costante tra via Amat e i commissariati di Quartu Sant’Elena, Carbonia ed Iglesias, più dodici pattuglie del reparto Prevenzione crimine Sardegna, direttamente da Abbasanta, che operano nelle fasce costiere est ed ovest della Provincia e nel centro di Cagliari. E, in vista del Ferragosto, i controlli saranno ancora più serrati: “Per tutto il periodo estivo esiste una pianificazione su un duplice livello, sicurezza urbana nel capoluogo dopo l’input del prefetto e c’è un rafforzamento nei weekend nei rioni storici di Cagliari. C’è poi tutto il litorale costiero, con pattuglie sulle coste in rafforzamento del normale controllo del territorio”, spiega il capo di gabinetto della questura Domenico Chierico, “anche nei porti e negli aeroporti c’è un rafforzamento grazie alla polizia di frontiera e alla polizia aerea”.

“I numeri danno conto dell’attività sinora svolta”, precisa Chierico. Il servizio “extra” andrà avanti sino al trentuno agosto prossimo, ma c’è la volontà, da parte della questura, di proseguire anche nel mese di settembre.

L'articolo Task force della polizia nell’estate di Cagliari: 6 chili di droga sequestrati e 15 arresti proviene da Casteddu On line.