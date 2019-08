Ferragosto: controlli Polizia rafforzati

(ANSA) - CAGLIARI, 14 AGO - Quasi 400 persone identificate, oltre 160 veicoli controllati, sei chili di droga sequestrati, 15 arresti e 10 denunce. È il bilancio delle prime settimane di lavoro a Cagliari e provincia della Polizia di Stato nell'ambito del piano Estate sicura, che vede coinvolti anche carabinieri, polizia municipale e Guardia di finanza. I controlli saranno rafforzati in occasione del ponte di Ferragosto.

Particolare attenzione verrà riservata non solo alle zone costiere, ma anche al centro storico e a tutte le aree di maggior afflusso turistico, senza tralasciare i quartieri residenziali dove la presenza di abitazioni lasciate incustodite durante il periodo di vacanza potrebbe aumentare il rischio di furti o intrusioni. Nel fine settimana saranno in servizio 12 pattuglie della Squadra volante, a cui negli altri giorni se ne aggiungono altre 12 del Reparto prevenzione crimine.

Intensificazioni dei controlli anche sulle strade, nelle stazioni ferroviarie, nei porti e aeroporti.