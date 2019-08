Ferragosto ad Arbatax, arrivano Gigi d’Agostino e lo “special” con dj Fanny

“Assorbito il duro colpo dell’annullamento per motivi di salute del concerto di David Guetta, si riparte con ancora più grinta”. L’organizzazione ha messo a disposizione oltre i rimborsi, la possibilità di convertire il biglietto del 14 agosto con le date successive del Festival. Tutte le informazioni sono disponibili nei canali ufficiali social dell’evento. Ci sono, però, altre tre grandi serate di questa quinta edizione del Red Valley Festival, nello scenario unico del piazzale Scogli Rossi, ad Arbatax. Si parte dunque la sera del 15 agosto con il Capitano Gigi D’Agostino che torna a grande richiesta nell’unica data in Sardegna, dopo essere stato ospite lo scorso anno. Lui è la storia della musica dance, il maestro indiscusso, il regista di serata indimenticabili nelle consolle di tutto lo Stivale. Il dj, produttore e cantante torinese conosciuto e amato in tutto il mondo per pezzi come “L’Amour toujours”, “Bla, bla, bla” e “The Riddle”, sceglie di infiammare ancora una volta il palco del Red Valley, e noi (ma siamo sicuri anche voi), siamo pronti a scatenarci con i suoi tormentoni. Altro ospite della serata che farà scatenare il pubblico del RVF sarà Rudeejay.

Il 16 agosto ce n’è davvero per tutti i gusti. Calcherà il palco del RVF il leggendario Steve Aoki, il Dj e producer americano è già stato gradito ospite del Red Valley Festival nel 2015 quando, il 6 agosto, raggiunse l’imponente Fenix Stage per uno show coinvolgente ed eccitante caratterizzato dall’ormai celebre lancio della torta. Chi era presente sa di cosa è capace. Ma non è ancora finita perché sul palco la stessa sera saliranno i quattro dj più famosi d’Italia e il loro Deejay Time. Stiamo parlando dei mitici Albertino, Prezioso, Fargetta e Molella. Porteranno in scena la loro grande storia, il racconto in consolle dei migliori remix della musica dance anni ’90. La sera del 16 agosto c’è un’altra grande sorpresa: il killer delle rime, il rapper multiplatino Emis Killa, al secolo Emiliano Rudolf Giambelli. Classe 1989, milanese, si avvicina al rap a soli quattordici anni, disciplina che coltiva da subito in strada, e che nel 2017 lo porta ad aggiudicarsi il titolo di campione italiano di freestyle. Sarà lui a continuare a tenere alta la temperatura del Red Valley con la sua musica e le sue rime infuocate. Dopo il suo incredibile show, dai palcoscenici del Tomorrowland, sbarca ad Arbatax la giovane promessa dell’EDM mondiale, Will Sparks. A lui il compito di chiudere la serata facendo saltare il pubblico nella meravigliosa cornice del piazzale Scogli Rossi.

La terza e ultima serata come già avevamo anticipato è col botto, e non poteva essere diversamente. Il rapper dei record Salmo, salirà sul palco del Red Valley Festival nell’unica data del suo Playlist Summer Tour in Sardegna, il 17 agosto, per chiudere nel migliore dei modi un festival che, arrivato al quinto anno, si conferma una delle manifestazioni più interessanti dell’intero panorama nazionale. Ma c’è un’altra bella novità perché ad aprire il concerto del rapper olbiese sarà Dj Fanny, l’artista che suona con gli occhi: sì avete capito bene. Andrea Turnu, dj oristanese affetto da Sla con una grande passione per la musica da sempre, non si è fatto abbattere dalla malattia che lo ha colpito e continua a suonare ed esibirsi attraverso un puntatore oculare. La sua presenza è stata fortemente voluta da Salmo e dagli organizzatori. Sarà uno show incredibilmente emozionate. Come lui stesso dice “Niente è impossibile se lo si vuole veramente”. A far scatenare il pubblico sotto il cielo stellato di Arbatax sarà poi un altro grande nome “il killer italiano dell’EDM”, il dj e producer Edmmaro.

L'articolo Ferragosto ad Arbatax, arrivano Gigi d’Agostino e lo “special” con dj Fanny proviene da Casteddu On line.