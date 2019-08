Ruspa in spiaggia sul litorale di Nora

(ANSA) - PULA, 14 AGO - Amara sorpresa per i vacanzieri che questa mattina si sono riversati nella spiaggia di Su Guventeddu, sul litorale di Nora. La pulizia dell'arenile, da sempre prevista all'alba, oggi è stata invece pianificata in pieno giorno costringendo i bagnanti, tra cui diversi bambini, ad assistere alle pericolose manovre della ruspa.

La segnalazione arriva dai consiglieri di minoranza del comune di Pula con un post su Facebook. "Consideriamo il fatto gravissimo - scrivono - e, soprattutto, pericoloso per l'incolumità delle persone presenti. La prossima volta i turisti sceglieranno sicuramente un'altra spiaggia".