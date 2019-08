Canottaggio: Oppo pronto per i Mondiali

Ferragosto in pieno allenamento per Stefano Oppo. Il campione sardo di canottaggio è impegnato a Piediluco, in Umbria, nell'ultimo raduno di questa stagione che si concluderà sul bacino austriaco di Ottensheim, a Linz, con i Campionati del mondo assoluti in programma dal 25 agosto all'1 settembre prossimi. Si tratta dell'appuntamento 2019 più importante per l'olimpionico di Oristano nonché per tutta la nazionale italiana di canottaggio, non solo perché l'ultimo prima delle meritate vacanze, ma soprattutto perché è valido per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, che si terranno sul bacino del Sea Forest Waterway.

Nella specialità di Stefano Oppo e Pietro Ruta, il doppio pesi leggeri maschile - unica barca olimpica per questa categoria di peso - solo i primi sette equipaggi strapperanno il pass per i prossimi giochi a cinque cerchi, qualificando così imbarcazione e nazione. Un agosto dunque finalizzato a rifinire gli ultimi dettagli in vista della partenza per Linz, prevista il 21 agosto. Il raduno terminerà ufficialmente domenica 18: un paio di giorni di vacanza nella sua Oristano e poi destinazione Austria per cercare una medaglia mondiale e la possibilità di una nuova esperienza Olimpica dopo quella di Rio 2016.