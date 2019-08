Si allunga la lista delle perdite d’acqua a Oristano Altre tre tra via Tirso, via Sardegna e viale Diaz. La segnalazione di una lettrice

Continuano ad aumentare le perdite d’acqua che tappezzano le vie di Oristano. Sempre più numerose, indispongono i residenti e creano disagi a chi abita, passeggia o lavora in corrispondenza delle pozze d’acqua.

Altre tre si aggiungono all’elenco: in viale Diaz, in via Sardegna e in via Tirso, dove scorre un vero e proprio “fiumiciattolo”. Tutte vie centrali e affollate quotidianamente.

Le perdite, segnalateci da una lettrice e documentate con foto e video, vanno ad allungare la già numerosa lista di interventi effettuati per casi simili dal gestore idrico Abbanoa.