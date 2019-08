Con il Novafonic Quartet sabato a Iglesias cala il sipario sui Tramonti di Porto Flavia

Con un concerto dal titolo “Next tango” sabato 17 agosto a Iglesias cala il sipario sui Tramonti di Porto Flavia, la rassegna organizzata dall’associazione Anton Stadler nel suggestivo scenario dove l’archeologia industriale s’incontra con un panorma naturale mozzafiato.

L’appuntamento è alle 20,30 quando salirà sul palco il Novafonic quartet (formato da Fabio Furìa, bandoneon, Walter Agus, pianoforte, Gianmaria Melis, violino, Giovanni Chiaramonte, contrabbasso) formazione che regalerà una serata costruita sulle note, tra gli altri, di Fernando Otero, Astor Piazzolla, Juanjo Mosalini e dello stesso Fabio Furìa. La serata proporrà un repertorio trasversale capace di trascendere dal tango stesso, proiettandolo verso una dimensione contemporanea e priva di etichette.

Non solo musica: per chi lo volesse, prima del concerto sarà possibile partecipare a una visita guidata al sito minerario a prezzi scontati, curata dal Consorzio Turistico per l’Iglesiente (info e prenotazioni al numero 0781 274507 – 348.3178065). Da Iglesias al sito minerario è inoltre disponibile un servizio di bus navetta.

Informazioni: 342 5805156. Pagina Fb e Instagram: Anton Stadler Iglesias.

Il costo del biglietto è di 20 euro.

La manifestazione è realizzata con il contributo di: Regione autonoma della Sardegna- Assessorato della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport- Fondazione di Sardegna, Comune di Iglesias, Consorzio turistico per l’Iglesiente.

