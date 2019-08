La ludoteca di Donigala rimessa a nuovo riapre entro il mese

“Il servizio aggregativo di Donigala, con la sua storia ultra ventennale, costituisce, per le famiglie che abitano nella frazione, un punto di riferimento importantissimo – aggiunge l’Assessore Loi -. La ludoteca, posizionata centralmente nella frazione, consente ai bambini gli spostamenti in autonomia, facilita la conciliazione dei tempi di cura lavoro da parte dei genitori e costituisce un avamposto sul territorio per il Servizio Sociale Comunale”.

“In questi mesi di chiusura la Ludoteca della frazione ha trasferito le proprie attività presso la sede di San Nicola e promosso tante diverse iniziative per far sì che i bambini frequentanti potessero trovare quotidianamente un’offerta di attività ricca e articolata – spiega l’Assessore ai Servizi sociali Francesca Loi -. L’esperienza presso il servizio di via Libeccio è stata molto positiva e i piccoli utenti di Donigala hanno avuto l’occasione di conoscere nuovi compagni e nuovi spazi, esprimendo, tuttavia, sempre il desiderio di tornare a casa. Nella rinnovata ludoteca di via Sant’Antonino a Donigala i frequentanti potranno ritrovare il proprio spazio di gioco e i propri amici e sarà facilitata la frequenza di tutti coloro che hanno trovato difficoltà a spostarsi dalla frazione”.

Lunedì 26 agosto riapre la ludoteca comunale di Donigala. Sono terminati i lavori di manutenzione straordinaria programmati dal Comune di Oristano per far fronte ai gravi fenomeni di infiltrazione che si erano manifestati la scorsa primavera determinando la chiusura dell’edificio.

I lavori di ristrutturazione della ludoteca erano stati affidati dall’Assessorato ai Lavori pubblici alla Cooperativa produzione e lavoro edile Bindua di Iglesias con una spesa di 33 mila euro: “All’interno dell’immobile si erano stati riscontrati evidenti segni di infiltrazioni di acqua piovana proveniente dalle coperture piane e dalla copertura inclinata della parte centrale – osserva l’Assessore ai Lavori pubblici Francesco Pinna -. Si è così stabilita la rimozione della guaina e della ghiaia esistente e la sistemazione delle parti interessati per garantire il pronto riutilizzo della struttura. I lavori, realizzati a tempo di record, hanno riguardato anche la tinteggiatura delle pareti interne e la sistemazione degli infissi e dei servizi igienici”.

Per garantire la continuità del servizio, in attesa che si completassero i lavori presso la sede di via Sant’Antonino, gli oltre 50 bambini iscritti alla ludoteca di Donigala hanno proseguito la frequenza presso la ludoteca di San Nicola in via Vienna con i propri operatori di riferimento.

Come anticipato durante le assemblee nelle frazioni dal Sindaco Andrea Lutzu a breve riaprirà anche la ludoteca di Silì dove si sono conclusi i lavori di ristrutturazione che sono costati 20 mila euro. Il progetto prevedeva la realizzazione dei lavori di rifacimento totale di un tratto della recinzione del caseggiato della ex scuola materna Esmas della frazione di Silì adiacente il nuovo fabbricato realizzato per ospitare la nuova ludoteca.

Da settembre, quindi, l’edificio sarà nuovamente a disposizione degli utenti.