A Nureci grande musica con la seconda giornata del Mamma Blues

Le radioline continuano a seminare il blues per le strade di Nureci nella seconda giornata di Mamma Blues, la costola di Dromos in corso fino a Ferragosto nel suggestivo borgo in provincia di Oristano.

Questa sera a salire per primo sul palcoscenico dell’Arena Mamma Blues, alle 22, sarà il bluesman sardo Francesco Piu, a Nureci per celebrare i suoi quindici anni da “one man band” con un repertorio che spazia tra brani originali e classici del blues, funky, rock e soul in chiave acustica. Questa è la formula che lo vede accompagnare la propria voce con strumenti quali chitarra acustica, dobro, weissenborn, banjo, lap steel e armonica.

Il musicista sassarese negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio di rilievo nel panorama del blues italiano e internazionale, partecipando a festival del calibro di IBC Memphis, Cognac Blues Passions, Blues To Bop, Blues Sur Seine, Pistoia Blues e facendo da apertura a concerti di vere e proprie pietre miliari del genere come John Mayall, Johnny Winter, Jimmie Vaughan, Robert Cray, Charlie Musselwhite, The Derek Trucks Band, The Fabulous Thunderbirds, solo per citarne qualcuno. La sua ultima fatica discografica risale al 2016 e si intitola “Peace & Groove” (Appaloosa Records), i cui testi sono stati scritti a quattro mani insieme allo scrittore sardo (Premio Campiello) Salvatore Niffoi.

Alle 23 riflettori puntati sul cantante burundese J.P. Bimeni affiancato dai musicisti del gruppo The Black Belts: Ricardo Martínez Losa alla tromba, Rafael Díaz al sassofono, Alejandro Larraga alle tastiere, Fernando Vasco alla chitarra, Pablo Cano al basso e Rodrigo Ulises alla batteria. Discendente da una famiglia reale del Burundi, J.P. Bimeni lascia il suo paese all’età di quindici anni durante la guerra civile.