Ferragosto: feste a tutto volume a Olbia e Porto Torres

A Olbia e Porto Torres sarà un Ferragosto a tutto volume. L'hanno deciso i sindaci, Settimo Nizzi e Sean Wheeler, autori di due ordinanze analoghe che derogano ai limiti acustici per le feste dei prossimi giorni e per tutti i weekend di agosto, così da incentivare e favorire le attività cittadine a moltiplicare l'offerta di eventi da proporre ai turisti e a chi resta in città.

Il sindaco Nizzi ha disposto che il divertimento vada avanti sino a tardi anche la notte del 15 agosto, fissando lo stop per musica e altri spettacoli alle 3 del 16 mattina. "In questo modo - spiega - speriamo di andare incontro alle esigenze dei nostri concittadini e dei turisti che hanno scelto Olbia come destinazione delle proprie vacanze".

Quanto a Porto Torres, l'ordinanza di Wheeler permetterà un limite massimo di immissione acustica fissato in 70 decibel. Si potrà fare musica dalle 9 del mattino alle 2 del giorno dopo.

"La nostra città sta vivendo un bel momento turistico ed è importante che i visitatori possano godere di serate musicali o di altri eventi - afferma il sindaco - Mi auguro che questa ordinanza possa essere da stimolo, sempre nel rispetto di tutti, per incentivare l'economia derivata dal turismo".