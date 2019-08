Ad Arborea è ancora festa: musica, grande cena e fuochi d’artificio

Organizza il Comitato Santissimo Redentore 2019

Si concludono i festeggiamenti organizzati ad Arborea dal Comitato Santissimo Redentore 2019. Questa sera spettacolo Bailando show di Andrea Zara e la sua band, in piazza a Luri per la festa patronale, con canzoni di Irama, Benji e Fede, reggaeton. Il Comitato prepara specialità gastronomiche, bibite e birra alla spina. Appuntamento in piazza a Luri per la cena dalle ore 20:30. Domani, giornata di Ferragosto alle 23.30 estrazione dei biglietti della lotteria e alla mezzanotte i fuochi d’artificio.