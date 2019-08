Notte d’inferno in Sardegna: incendi a Sinnai, Settimo e Maracalagonis

Sinnai, Settimo e Maracalagonis: tre incendi fanno vivere una notte di pieno allarme nella provincia di Cagliari. I roghi sono scoppiati quasi in simultanea, in una vigilia di Ferragosto 2019 che inizia all’insegna dell’emergenza. A pubblicare le foto dello scempio sono i volontari del Vab di Sinnai. “Notte d’inferno, non bastano gli interventi durante il giorno. Tutte le nostre squadre impegnate in incendi nei territori di Settimo, Sinnai e Maracalagonis. Ci chiediamo quanto ancora debba durare questa cattiveria contro la nostra terra, continuiamo a chiederci il perché di questo scempio”.

