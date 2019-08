“Il fortino di Sant’Ignazio a Calamosca, il panorama da viale Buoncammino e la chiesetta di Sant’Efisio a Stampace”. Questi i tre luoghi suggeriti dal sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, assolutamente da visitare sia per i cagliaritani sia per i turisti che trascorreranno la settimana e il giorno di Ferragosto in città. Il neo sindaco del capoluogo sardo sceglie di fare gli auguri con un videomessaggio su Facebook della durata di meno di un minuto. Tre luoghi distanti tra loro ma facilmente raggiungibili senza dover fare tante scarpinate. Per vedere il video del sindaco Truzzu basta cliccare qui .

L'articolo Cagliari, gli auguri di Ferragosto social di Truzzu: “Ecco tre posti imperdibili da visitare” proviene da Casteddu On line.