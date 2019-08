SuperEnalotto da record: centrato finalmente un sei da 209 milioni di euro

Superenalotto da record: centrato un sei da 209 milioni di euro. Con l’estrazione di oggi, il Superenalotto assegna lo straordinario montepremi di oltre 209 milioni di euro(209.160.441,54 per l’esattezza). La fortunata schedina è stata giocata a Lodi, nel punto vendita Bar Marino situato in Via Cavour 46. La sestina vincente mancava dal giugno del 2018 tanto che il jackpot si era gonfiato fino a sfiorare quota 210 milioni di euro: un bottino mai visto nei giochi del lotto di tutto il mondo. Con il prossimo concorso si riparte dalla cifra di 50 milioni

