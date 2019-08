Siniscola trema per il fuoco, fiamme vicinissime alle case: 5 ettari in cenere

Il fuoco sfregia anche Siniscola, incendio in località Paule e Mare”, dove sono intervenuti due elicotteri del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Alà dei Sardi, Farcana e Anela, più un Canadair proveniente dall’aeroporto militare di Alghero. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Corpo forestale della stazione di Lula, coadiuvata da 2 squadre di Forestas, una squadra di volontari della Protezione Civile e una squadra dei Vigili del fuoco. L’incendio ha bruciato circa 5 ettari di aree urbanizzate. Le fiamme sono arrivate vicinissime ad alcune abitazioni, fatte evacuare immediatamente per ovvie ragioni di sicurezza. Paura anche per i molti bagnanti presenti nella spiaggia de La Caletta.

