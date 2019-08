Beffa di Ferragosto ad Arbatax, salta il concerto di David Guetta: “Motivi di salute”

Annullato il concerto di David Guetta per motivi di salute. “Spiace immensamente comunicare che per motivi non dovuti alla nostra volontà il concerto del 14 agosto di David Guetta, al Red Valley Festival di Arbatax, è stato annullato”. Così si legge in una nota diramata dagli organizzatori. “Purtroppo lo staff ha fatto sapere nel pomeriggio che l’artista non sta bene e per motivi di salute è costretto ad annullare la sua esibizione al Red Valley Festival. Per quanto concerne le politiche di rimborso dei biglietti tutte le informazioni saranno diffuse sui canali ufficiali del RVF e su TicketOne. Ci scusiamo con i fan per il disagio arrecato. Tutte le altre date sono confermate”.

