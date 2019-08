Flaconi di metadone a Torre delle Stelle

(ANSA) - CAGLIARI, 13 AGO - Centinaia di flaconi di metadone vuoti sono stati trovati ai margini della strada provinciale 17, tra Cagliari e Villasimius, in località Torre delle Stelle (Sinnai). Lo denuncia l'associazione ecologista Gruppo d'Intervento Giuridico onlus che ha segnalato il ritrovamento ai Carabinieri del Noe e del Nas.

"Si ignora la dinamica dello scarico incontrollato degli imballaggi, ma non si può non riconoscere la pericolosità di quanto accaduto, determinato probabilmente da furto o da sottrazione della sostanza oppioide sintetica - fa sapere l'associazione - Il Gruppo d'Intervento Giuridico onlus confida nell'operato dei Carabinieri per l'accertamento dei fatti e il recupero dei materiali".