Incendi in Sardegna, sembra una guerra: Siniscola di nuovo colpita, la disperazione nelle spiagge. La foto in diretta di Ivan Scarpa, le fiamme divorano Siniscola: impegnati 3 elicotteri, 1 Canadair, diversi mezzi vigili e forestale, che volano proprio sopra le villette della costa. A La Caletta Monte Longu, simbolo della frazione, uno dei luoghi più belli della Sardegna, è nuovamente in fiamme.

L'articolo Incendi in Sardegna, sembra una guerra: Siniscola di nuovo colpita, la disperazione a La Caletta proviene da Casteddu On line.