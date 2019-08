Incendi:10 famiglie evacuate nel Nuorese

(ANSA) - NUORO, 13 AGO - Dieci famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni a Siniscola, nella località turistica La Caletta, a causa di un vasto incendio divampato in zona collinare. Per spegnare le fiamme, oltre alle squadre a terra, sono dovuti intervenire tre elicotteri della flotta regionale.

Spinte dal forte vento di maestrale, le fiamme si sono avvicinate al centro abitato e per precauzione è stato deciso di allontanare dalle loro case una decina di famiglie. Dopo circa 40 minuti, tutti hanno potuto rientrare nelle loro abitazioni.