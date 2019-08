A Creta una bellissima spiaggia: ma è quella di Mari Ermi La foto è stata utilizzata su Facebook per promuovere il turismo in Grecia

Un mare cristallino e una distesa di chicchi di quarzo: sembrerebbe impossibile confondere la bellissima Mari Ermi eppure c’è chi nel web la “spaccia” per una spiaggia cretese.

La pagina Facebook Magical Greece, alcuni giorni fa, ha pubblicato, infatti, una foto di Mari Ermi, localizzandola nell’Isola di Creta. La foto era stata estrapolata da Instagram, dal profilo personale di Ale_bilanc (Billy), e riutilizzata nella pagina del social.

Tanti i commenti che hanno segnalato che la spiaggia in realtà si trovava nell’oristanese, ma in molti anche quelli che ci hanno creduto, complimentandosi con la meravigliosa Creta per la sua spiaggia bianca.