Vacanze in sicurezza: aumentano i controlli dei carabinieri

Più agenti e pattuglie, anche per reprimere i furti in appartamento

A Oristano e nella borgata marina di Torre Grande aumentano i carabinieri: saranno di più, infatti, le pattuglie e i militari, sia in uniforme che in borghese, che vigileranno in questi giorni di festa.

Lo ha reso noto oggi il comandante provinciale dei carabinieri Domenico Cristaldi. I controlli sono finalizzati anche a scoraggiare, ed eventualmente reprimere, i furti in appartamento, fenomeno in aumento nei giorni di vacanza, dove molti abbandonano la propria casa per trascorrere qualche giorni di ferie altrove.

“Abbiamo sacrificato l’ambito familiare per garantire sicurezza ai cittadini e permettere loro di trascorrere le vacanze nel modo più sereno”, ha dichiarato il tenente colonnello Domenico Cristaldi.