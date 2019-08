Disabilità gravissime: sportello apposito nel Comune di Oristano

Dopo le difficoltà lamentate dagli utenti. Le domande vanno presentate entro il 30 agosto

Gli utenti che dovranno presentare le domande del bando per le disabilità gravissime possono contare da oggi di un orario di ricezione specifico da parte del personale incaricato negli uffici del Comune di Oristano. Il provvedimento a poche ore dalla segnalazione di una nostra lettrice, sulle difficoltà incontrate ieri per la mancanza dei referenti, anche a causa dei turni di ferie.

A rispondere saranno le assistenti sociali Angelica Poddighe e Francesca Mulargia. Potranno fornire informazioni e delucidazioni relative al bando. Gli orari di ricevimento del pubblico variano a seconda del giorno: la mattina dalle 9 alle 13, o il pomeriggio dalle 15 alle 18.

Gli orari sono pubblicati sul sito del Comune.

Il bando relativo alle disabilità gravissime è stato pubblicato l’8 agosto scorso, e non i primi di luglio come da noi precedentemente affermato. La scadenza è fissata per venerdì 30 agosto. I tempi per gli utenti, quindi, sono molto ravvicinati e condizionati dal periodo feriale.

Martedì, 13 agosto 2019

