Ponte di Ferragosto: siti culturali aperti a Oristano, ecco gli orari

Ponte di Ferragosto: ecco gli orari dei siti culturali di Oristano

Si può visitare anche la Gran Torre di Torre Grande

La Fondazione Oristano e l’Assessorato alla Cultura del Comune di Oristano hanno stabilito gli orari di apertura dell’Antiquarium arborense, della Pinacoteca Carlo Contini, del Centro di Documentazione sulla Sartiglia e della Torre spagnola di Torre Grande nella settimana di Ferragosto.

L’Antiquarium è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20, sabato e domenica dalle 9 alle 14, e dalle 15 alle 20. Martedì, in occasione della notte bianca, gli orari variano dalle 9 alle 14.30 e dalle 18 alle 23.30.

L’Antiquarium Arborense è il museo archeologico di Oristano, ospitato nell’elegante palazzo Parpaglia, nella centralissima piazza Corrias. Il museo custodisce reperti che abbracciano un ampio arco temporale che va dall’età preistorica fino a quella medievale.

La Pinacoteca Comunale apre tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Martedì, in occasione della notte bianca, gli orari varieranno dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 21.

La Pinacoteca, intitolata a Carlo Contini, il maggior artista oristanese del XX secolo, è ospitata presso l’antico ospedale giudicale, l’Hospitalis Sancti Antoni. È articolata in una sezione dedicata alla collezione artistica di proprietà del Comune di Oristano e in un’altra dedicata allo svolgimento di mostre temporanee.

Il Centro di Documentazione e Studio sulla Sartiglia apre dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, il sabato dalle 10 alle 12. Martedì, dalle 10 alle 12 e dalle 21.30 alle 23.30.

In occasione della Sartiglia 2019 è stata inaugurata la nuova esposizione. Ospitata al piano terra dell’elegante “Palazzo Sanna”, struttura comunale destinata all’attività della Fondazione Sa Sartiglia Onlus (ora Fondazione Oristano) la nuova esposizione si caratterizza per la sua presentazione interattiva e multimediale.

Infine, la Gran Torre di Torre Grande apre dal venerdì alla domenica e il giorno di Ferragosto dalle 16 alle 20.

La Gran Torre di Torre Grande (frazione di Oristano a 8 km circa dalla città) è la maggiore opera difensiva realizzata alla fine del Cinquecento nel complessivo programma di difesa delle coste sarde. La torre viene realizzata dopo il 1542, anno in cui la città ottiene il diploma regio per l’edificazione. La struttura viene ultimata intorno agli anni ’70 del cinquecento, e si è conservata pressoché invariata.

Il Museo Diocesano Arborense, invece, nella settimana della solennità dell’Assunta resterà aperto con i consueti orari. Giovedì 15 e venerdì 16 il museo sarà aperto dalle ore 17.00 alle ore 20.00, sabato 17 e domenica 20 apertura dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00.

Il museo ospita per il mese di agosto le mostre temporanee “Scatti di fede” di Filippo Peretti e Lucia Musio, oltre cento scatti in bianco e nero che raccontano la straordinaria ricchezza culturale e religiosa che la Sardegna, arricchita dal grande Crocifisso in legno di olivo di Pinuccio Sciola; la mostra “Philocalia e lo specchio di Narciso”, personale dell’artista Jacopo Scasselati per il Museo Diocesano Arborense, nella quale attraverso opere pittoriche e gruppi scultorei, l’artista analizza il mutevole e polisemico concetto di bellezza. Nell’esposizione permanente Tesoro del Duomo si potranno ammirare, tra le altre opere, nella sezione dedicata alla Cattedrale Medievale, gli spettacolari i plutei marmorei con Daniele nella fossa dei leoni e Leoni che adunghiano cerbiatti che adornavano il duomo medievale e i picchiotti bronzei dell’antico portale, un vero unicum in Sardegna, i quali riportano anche i nomi del maestro fonditore (Placentinus) e dei committenti (L’arcivescovo Torgotorio e il giudice Mariano), oltre i preziosi codici miniati fondo unico nel suo genere che consta di tredici manoscritti per il canto liturgico, ornati con splendide miniature e iniziali decorate.