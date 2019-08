Febbre Cagliari, gioia Ninja e Nandez: tanti tifosi in fila per un biglietto di Coppa Italia. Un biglietto per Cagliari-Chievo di domenica prossima, per una semplice partita di Coppa Italia, oltre che per un abbonamento: decine di tifosi del Cagliari in fila oggi sotto il sole, è Giulini mania? Il òpresidente con i nuovi acquisti ha conquistato il popolo rossoblù? Intanto oggi è stato ceduto Farias al Lecce, ma gli arrivi di Nainggolan Rog e nandez hanno letteralmente trascinato l’entusiasmo dei tifosi.

