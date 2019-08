Cagliari, “I Mori” di Antonello Spissu premiato con la stella speciale di “Restaurant Guru”

E la stella, dopo oltre trent’anni, è arrivata. Quella di “Restaurant Guru”, un servizio online che permette ai clienti di recensire questo o quel locale. “Siamo lieti di informarvi che ‘I Mori’ si è aggiudicato il titolo di miglior locale di Cagliari sulla base delle recensioni dei clienti. Nel farvi le nostre più sincere congratulazioni, vi inviamo un riconoscimento che potrà essere pubblicato sul vostro sito web”. Questo il messaggio ricevuto da Antonello Spissu, dal 1985 alla guida di uno dei ristoranti più famosi di Cagliari. Una storia che parte nel rione di Stampace e che prosegue sempre a Stampace, quella de “I Mori”. Dal 1985 sino a qualche anno fa il locale si trovava in via Angioy e, tra una mirade di antipasti, un primo abbondante e un secondo gustoso, migliaia di sardi e turisti hanno avuto modo di assaporare solo prodotti genuini. Poi, il trasferimento nel Corso Vittorio, al numero 293. Gli “aficionados” hanno spostato il loro “riferimento culinario” di qualche centinaio di metri rispetto al previsto, continuando a premiare la cucina, cento per cento sarda, di Spissu e company.

“Sono orgoglioso di questo riconoscimento, è un premio che arriva dopo decenni di sacrifici e di intere giornate passate a scegliere e preparare solo cibi di alta qualità per la mia clientela”, commenta Spissu. “Ringrazio dal più profondo del mio cuore tutti i clienti che hanno lasciato recensioni positive, ma anche quelli che si sono detti scontenti. Nella vita non si finisce mai di imparare e di migliorarsi, anche davanti ai fornelli della cucina di un ristorante”.

